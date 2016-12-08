"الوفاق" تنتشل 266 جثة لمقاتلي داعش وتنقذ المدنيين

أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص عن تمكن أجهزة أمنية بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي من انتشال 230 جثة لمقاتلي داعش عثر عليها بحي الجيزة البحرية آخر معاقلهم، والذي سقط بيد قوات حكومة الوفاق قبل أيام.

كما أوضح المركز أن الهلال الأحمر أفاد أن عدد الجثث المنتشلة من الحي خلال الخميس، بلغ عددها 230 جثة، ليصل عدد الجثث التي جمعت بين أمس واليوم 266 جثة.

إلى ذلك، نشر المركز صوراً لعمليات الإنقاذ المتواصلة للمدنيين المحتجزين تحت ركام المباني بحي الجيزة البحرية، حيث تظهر الصور عمليات إنقاذ ونقل أطفال ونساء بعضهن من جنسيات إفريقية، وصوراً أخرى تظهر جهود طبية لعلاج المصابين منهم.