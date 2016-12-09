الجيش الليبي يسيطر على قاعدة جوية جنوب البلاد

أعلن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب عن سيطرة قوات الجيش على قاعدة ابراك الجوية جنوب البلاد، فيما شنت مقاتلات تابعة للجيش غارات جوية على قاعدة الجفرة وسط جنوب البلاد.

وأوضح المكتب أن وحدات الجيش بسطت سيطرتها بالكامل على قاعدة ابراك الجوية القريبة من سبها وطرد مقاتلي "القوة الثالثة" المنحدرة من مصراتة والتي كانت تسيطر عليها في السابق.

من جهته، أكد عميد بلدية الجفرة، فؤاد رشيد، تعرص قاعدة الجفرة الجوية لقصف جوي الخميس من قبل مقاتلات تابعة لقوات الجيش.

وأفاد رشيد في تصريح لــ"العربية.نت" بأن القاعدة التي يتخذها المسلحين، الذين هاجموا الأربعاء منقطة الهلال النفطي، مقراً لهم، تعرضت للهجوم عدة مرات عدة خلال اليوم.

وبيّن أن حصيلة الغارات قتيلين، من بينهم قيادي بارز لهذه المجموعة المسلحة، وما لا يقل عن عشرة جرحى.

من جانبها، أعلنت غرفة عمليات القوات التابعة لقوات الجيش، في منشور لها الخميس، أن المنطقة الوسطى الممتدة من بن جواد إلى غرب وجنوب سرت وحتى جنوب هون وودان، منطقة محظورة ومحرمة على أية مجموعات مشبوهة مسلحة، وأي حركة طيران، مهما كانت تبعيتها، إلا بتصريح كتابي مسبق.

