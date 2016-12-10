ليبيا.. وقف النار صباح اليوم 6 ساعات في بنغازي

أعلن الجيش الليبي عن وقف إطلاق النار لخروج العائلات من منطقة قنفودة في بنغازي، التي تعتبر آخر معقل للمجموعات الإرهابية في المدينة، لمدة ست ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباح السبت وحتى الرابعة مساء.

وسيتم تحديد ممرات آمنة لخروج العائلات المحاصرة في منطقة قنفودة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر.

كما حذر الجيش أن كل مَنْ يختار البقاء بعد هذه المهلة سيتحمل مسؤولية نفسه.

ويُعِد الجيش الليبي لشن هجوم واسع على منطقة قنفودة في بنغازي، وهي آخر مكان يتحصن فيه عناصر "داعش" ليعلن بعدها خلو بنغازي من أي عناصر إرهابية.