بالفيديو.. النيران تلتهم قناة تلفزيونية موريتانية

أدى تماس كهربائي إلى احتراق استوديوهات قناة تلفزيونية موريتانية، مما تسبب في توقف البث من دون استئناف لليوم الخامس على التوالي.

وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويحمل لوغو القناة، ألسنة اللهب ترتفع من مبنى القناة والأدخنة تغطي المكان، بينما يحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق، كما أظهر استوديوهات القناة محترقة وبقايا معدات تصوير متفحّمة، ويختم الفيديو بعبارة "سنعود قريباً بإذن الله..".

وحسب شهود عيان فإن تأخر وصول فرق الإطفاء إلى المكان ساهم في تمدد النيران، بعد فشل الجيران والمارة في السيطرة عليها.

وأكد القائمون على القناة نجاة كل الموظفين، ومن كانوا داخل المبنى عند نشوب الحريق، وشهدت مدينة نواكشوط في الأيام الأخيرة انقطاعات متكررة للكهرباء مما أدى إلى اللجوء إلى بدائل غير آمنة من مولدات كهربائية وغيرها.

وتضامن مع القناة المحسوبة على التيار الإسلامي قادة سياسيون وإعلاميون ومؤسسات مجتمع مدني.

يذكر أنه في موريتانيا 5 قنوات تلفزيونية، خاصة هي: قناة المرابطون، وقناة الساحل، وقناة الوطنية، وقناة دافا، وقناة شنقيط.