ليبيا.. الجيش يحكم حصاره على قنفودة ببنغازي

أحكمت قوات الجيش الليبي حصارها مجدداً على عناصر المجموعات الإرهابية بمنطقة قنفودة ببنغازي (شمال ليبيا).

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة ميلود الزوي لـ"العربية.نت" إن كل المنافذ أغلقت بحي قنفودة أمام الإرهابيين بعد ساعات من انتهاء مهلة خروج المدنيين العالقين وسط الحي.

وأكد الزوي أن أغلب العائلات العالقة أبلغت برغبتها في الخروج ولكن المجموعات الإرهابية منعتها وأرجعتها إلى بعض المنازل ليستمر اتخاذهم دروعا بشرية لمنع قوات الجيش من التقدم.

ولفت الزوي إلى أن هذه المجموعات باتت محاصرة في مناطق داخل الحي ولا مفرّ أمامها سوى الموت على يد قوات الجيش.

وقال: "قيادة الجيش الآن لديها خطة جاهزة للتعامل بحذر مع العناصر الإرهابية المتبقية والمتحصنة بالمدنيين"، مشيراً إلى أن الجيش مصرّ على تحرير المنطقة قريبا رغم صعوبة التحرك وسط الألغام الكثيفة.

من جانبه أعلن الهلال الأحمر لمدينة بنغازي أنه تمكن من الدخول إلى أعماق منطقة قنفودة أثناء بداية الهدنة التي أعلنها الجيش لإخراج العائلات العالقة.

لكنه أكد أن المدنيين الذين أنقذوا هم فقط أسرتان وثلاثة عمال أجانب، بينما لم يستطع الوصول إلى العائلات الأخرى ثم تلقى اتصالا منها برغبتها في الخروج.