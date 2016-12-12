بالفيديو.. زعيم أنصار الشريعة يظهر في بنغازي

أظهر فيديو عثرت عليه قوات الجيش الوطني الليبي أثناء عملياتها القتالية بمنطقة قنفودة آخر معاقل الإرهاب ببنغازي مشهداً لزعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس أبوعياض التونسي.

ويوضح الفيديو الذي حصلت عليه "العربية.نت" أبوعياض وهو يتحدث جالسا بجانب جثة "محمد الزهاوي" زعيم أنصار الشريعة بليبيا مسجى قبل دفنه.

وكان تنظيم أنصار الشريعة قد أعلن في يناير عام 2015 عن مقتل الزهاوي دون أن يحدد تاريخ مقتله.

وكانت مصادر إعلامية ليبية رجحت أن يكون الزهاوي قتل أثناء معارك التنظيم بمنطقة بنينا ببنغازي في أكتوبر من عام 2014، مما يعني أن أبوعياض كان بالمدينة أثناء تلك الفترة.

ويعتبر أبوعياض المؤسس لفرع التنظيم بتونس، بعد أن عاد من أفغانستان عام 2003 التي شارك في القتال فيها ضمن تنظيم القاعدة، حيث أوقف في ذات العام بأحد مطارات تركيا وأرسل لتونس التي حكمت عليه بالسجن لمدة 43 سنة.

وخرج أبوعياض من السنة عام 2011 إثر عفو عام من الحكومة التونسية ليشارك في القتال الدائر بليبيا ضمن تنظيمات إرهابية قبل أن يتحول لتونس ويؤسس فرعا لتنظيم أنصار الشريعة فيها حيث أصبح المطلوب الأول لدى السلطات التونسية بعد اتهامه باغتيال "شكري بلعيد".

وفي ديسمبر من عام 2013 تناقلت وسائل إعلام دولية خبر اعتقال أبوعياض بمدينة مصراتة من قبل المخابرات الأميركية لكن البنتاغون الأميركي والسفارة الأميركية بتونس نفيا الخبر، ليبقى مصير أبوعياض غامضا حتى الآن.