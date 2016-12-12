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تونس.. سفير فرنسا يحتفل بالمولد ويطبخ "عصيدة الزقوقو"

المصدر: تونس - العربية.نت
سفير فرنسا وأمامه عصيدة المولد التونسية
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرها السفير الفرنسي بتونس، أوليفييه بوافر دارفور، على صفحته في "فيسبوك" وهو يشارك التونسيين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ظهر في الصور السفير وهو بصدد تناول "عصيدة الزقوقو" (أكلة شعبية تونسية يعدونها بمناسبة المولد النبوي الشريف).

وكتب السفير تحت الصورة أنه طبخها بنفسه ويفضلها على "عصيدة البوفريوة" (أكلة شعبية تونسية).

كما توجه السفير الفرنسي بتونس في نفس التدوينة بالتهاني إلى التونسيين، معبراً عن إعجابه بأغنية "انزاد النبي صلى الله عليه" (أغنية شعبية تتغنى بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام).

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