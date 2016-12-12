قوات حكومة الوفاق تنتشل 563 جثة لداعش من سرت

أعلن المركز الإعلامي التابع لقوات حكومة الوفاق عن انتشال فرق الإنقاذ والهلال الأحمر لأكثر من 500 جثة لعناصر داعش من حي الجيزة البحرية في سرت.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية، أن فرق الإنقاذ التابعة لمكافحة الجريمة بالتعاون مع الهلال الأحمر تمكنا يوم أمس الأحد من انتشال 80 جثة ليرتفع عدد الجثث المنتشلة من حي الجيزة آخر معاقل داعش منذ إعلان السيطرة عليه الأسبوع الماضي إلى 563 جثة.

وأشار المركز إلى أن الجثث بعضها وجد ملقى في ساحات القتال وأغلبها انتشل من مقابر جماعية كان يدفن فيها التنظيم قتلاه أثناء المعارك.

وأضاف أن عمليات تأمين المدينة التي انطلقت منذ الأسبوع الماضي عثرت على مصنع لإنتاج المفخخات والألغام وبداخله بعض المتفجرات التي كان التنظيم يجهزها لاستخدامها.

وسيطرت قوات حكومة الوفاق على مدينة سرت الأسبوع الماضي بعد قتال دام 6 أشهر، حيث فقدت أكثر من 671 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح من قواتها.