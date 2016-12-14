السبسي بالجزائر.. معايدة بوتفليقة وتدارس "الوجع" الليبي

أعلن وزير الخارجية التونسي، خميّس الجهيناوي، في تصريح إعلامي، أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، يؤدي غدا الخميس، زيارة إلى "أخيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة".

وكان الرئيس التونسي، قد استقبل في الـ 29 نوفمبر، على هامش افتتاح مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" الوزير الأوّل الجزائري، عبد المالك سلال، في لقاء تميز بـ"العفوية" و"الحميمية".

كما أظهر الفيديو الذي نشرته الرئاسة التونسية حول اللقاء، في رسالة معبرة على عمق الروابط التاريخية والمجتمعية بين البلدين، فضلا عن التأكيد على "دفء" العلاقات بين البلدين، خلافا ما راج خلال الفترة الأخيرة من حديث حول وجود "برود" بين تونس والجزائر.

وقد تناول اللقاء بين الرئيس السبسي والوزير الأول سلال، "علاقات الأخوة والتعاون المتينة والمتميزة القائمة بين البلدين وسبل مزيد تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات بما يعود بالمنفعة والخير على البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

كما تمّ التطرّق إلى "عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها دفع العمل المغاربي والتصدّي لظاهرة التطرف والإرهاب وضرورة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين".

وأكد الرئيس التونسي بالمناسبة "على أن أمن واستقرار الجزائر من أمن واستقرار تونس وأن لا مساس بالحرمة الترابية للبلدين".

وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة بالرئاسة التونسية، أن لقاء الخميس بين الرئيسين قائد السبسي وبوتفليقة، سيجمع بين البعدين "الودي" و"السياسي"، فاللقاء سيكون في حدود ساعتين فقط، سيستهله الرئيس التونسي بالطمأنة على صحة الرئيس الجزائري بوتفليقة، خصوصا وأن العلاقات بين الرجلين وطيدة وتعود إلى النصف الثاني من القرن الماضي.

السبسي يطمئن الجزائر

كما ستخصص المحادثات لجوانب هامة واستراتيجية، في العلاقة الثنائية بين البلدين، خصوصا بعد شيوع تسريبات (نشرتها الصحافة الجزائرية) عن وجود "قلق جزائري" من الاتفاقيات الأمنية لتونس مع الولايات المتحدة الأميركية، وما شاع أيضا من وجود قاعدة عسكرية أميركية على التراب التونسي، وهو ما نفاه الرئيس السبسي وكل المسؤولين التونسيين، الذي أقروا بوجود تعاون استخباراتي مع أميركا، تقوم به طائرات "درون" وذلك في إطار الحرب على الإرهاب فقط.

وستكون تطورات الوضع في ليبيا محورا مركزيا في لقاء السبسي وبوتفليقة، مثلما أكدت مصادر مطلعة في تونس لمراسل "العربية.نت"، خصوصا وأن هناك تنسيقا كبيرا بين البلدين في هذا الملف، وهو ما يكشف تبني وجهة نظر متطابقة في التعاطي مع تفاعلات المشهد الليبي.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان قد أدى يوم الأحد 9 أكتوبر زيارة للجزائر، هي الأولى له خارج تونس منذ ترأسه الحكومة في أغسطس 2016.

وكانت الزيارة الأولى للشاهد خارج تونس، محملة بأكثر من رسالة، أبرزها التأكيد على استمرار تقليد سياسي ودبلوماسي تونسي، أصبح مترسخا مفاده تخصيص رئيس الحكومة أول تنقل خارجي له، إلى الجارة الجزائر. وكان التنسيق الأمني في محاربة الإرهاب أبرز محور تطرقت له الزيارة إضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا.

وللإشارة، فإن هناك تنسيقا وثيقا بين كل من تونس والجزائر تجاه التسوية في ليبيا، حيث إن الطرفين يستبعدان اللجوء إلى تدخل عسكري، أو الانحياز لطرف دون آخر، إضافة إلى وجود قناعة مشتركة بأن ما يحصل في ليبيا له تداعيات مباشرة على الأمن القومي للبلدين.