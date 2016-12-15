3 سيناريوهات تهدد المشهد السياسي في ليبيا

لا يزال الغموض يلف مصير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع قرب نهاية عمله المقررة بعد يومين، حيث قرر الاتفاق السياسي أن يترأس المجلس الرئاسي حكومة وفاق وطني لمدة عام منذ تاريخ توقيع الاتفاق في 17 ديسمبر من العام الماضي.

وتسود توقعات في المشهد الليبي بأن أطرافاً معارضة للاتفاق السياسي ستبدأ بشن هجوم للسعي لإسقاطه.

لكن الأمم المتحدة التي رعت هذا الاتفاق السياسي، اعتبرت في تصريحات على لسان مبعوثها لدى ليبيا مارتن كوبلر، أن "عمر حكومة الوفاق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي هو عام من تاريخ اعتماد مجلس النواب للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث بعد".

وتضم ليبيا العديد من الأجسام أو الكيانات السياسية التي استمرت في ممارسة مهامها رغم انتهاء مدتها القانونية، من بينها المؤتمر الوطني العام الذي عاد للواجهة السياسية برغبة من مقاتلي عملية "فجر ليبيا" نهاية عام 2014، في حين يرى خصوم مجلس النواب أن ولايته انتهت في أكتوبر الماضي بنص الإعلان الدستوري، لكن مجلس النواب مضى في مزاولة أعماله، معتبراً أن ولايته تنتهي باعتماده لنص الدستور الدائم للبلاد والبدء في انتخابات تشريعية أو رئاسية بحسب نصوص الإعلان الدستوري.

توازن جديد في المشهد الليبي

ويحظى الاتفاق السياسي ومخرجاته التي يأتي على رأسها المجلس الرئاسي وحكومته بدعم دولي واسع، لاسيما من دول كبرى كبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة التي أرسلت طيرانها لدعم قوات حكومة الوفاق في حربها ضد تنظيم داعش في سرت.

ومؤخراً دعم المجتمع الدولي إعلان المجلس الرئاسي، أول من أمس في العاصمة التونسية، إطلاقه لجهاز الحرس الرئاسي، حيث صرح ممثلو دول بريطانيا وكندا وإيطاليا بأنها ستسعى لتسليح عناصر الجهاز من خلال تأييدها لطلب سيتقدم به المجلس الرئاسي لمجلس الأمن لاستنثائه من حظر التسليح المفروض على ليبيا.

وبموازاة ذلك أنهى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، زيارته لروسيا التي جاءت بعد أيام من اختتام قائد قوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر زيارة لذات الدولة، التقيا خلالها بمسؤولين بارزين في الحكومة الروسية. وغني عن القول إن الدعم الروسي لقوات الجيش وغطاءها السياسي الممثل في مجلس النواب سيشكل توازناً جديداً في معادلة الصراع الدولي في ليبيا.

فرض أمر واقع و3 سيناريوهات

ومن خلال الوضع الراهن يمكن التهكن بـ3 سيناريوهات للمشهد القادم، من بينها استمرار حالة الانسداد السياسي الحالية وتصاعد الاستقطابات داخل البلاد في ظل توازن دولي يدعم طرفي الأزمة الممثلين في مجلس النواب وجيشه والمجلس الرئاسي وحرسه الرئاسي.

كما يمكن أن يتجه الوضع نحو مشهد آخر في حال وصول مساعي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وحكومة الإنقاذ التي تمكنت من الرجوع إلى مقارها في طرابلس مؤخراً، إلى حكومة وحدة وطنية، ما قد يفضي إلى فرض الأمر الواقع وإحراج داعمي حكومة الوفاق الدوليين كونهما يمثلان طرفي الصراع الموقعين على الاتفاق السياسي، حيث تمتلك الحكومتان مقدرات أوسع من إمكانيات حكومة الوفاق التي فشلت في حلحلة أزمات المواطن، ومنها سيطرة حكومة الإنقاذ على مؤسسات حيوية كمؤسسة الكهرباء من جانب، وتقارب لافت بين محافظ البنك المركزي ورئيس مؤسسة النفط مع حكومة مجلس النواب.

في حين يتمثل السيناريو الثالث في بسط قوات الجيش الوطني سيطرتها على مواقع جديدة في البلاد، فلم تكن تلميحات المتحدث باسم قيادة الجيش أحمد المسماري في أحد تصريحاته بأن "عين الجيش تنظر إلى السراي الحمراء في طرابلس" بعيدة عن الواقع، فقد سيطرت قبل أيام على قاعدة براك الجوية أهم القواعد بالجنوب، كما شنت غارات كثيفة على قاعدة الجفرة التي أضعفت من خلالها الميليشيات الموالية لوزارة دفاع حكومة الوفاق بشكل كبير لتصل إلى منطقة هراوة قبل أيام التي تقع على بعد 90 كم من سرت، حيث تتواجد قوات حكومة الوفاق، كما أن قوات عسكرية بالزنتان وورشفانة غرب البلاد تتمركز في مواقع عسكرية على بعد بضعة كليومترات من العاصمة جنوباً وغرباً.