55 ألف جريمة جنائية في ليبيا.. وخبراء يتهمون الميليشيات

تشهد ليبيا على خلفية الانفلات الأمني والانقسام السياسي الذي تشهده منذ سنوات تصاعدا كبيرا في معدل الجريمة، حيث وصلت إلى 55 ألف جريمة جنائية منذ عام 2011.

وبحسب جهاز المباحث العامة الليبي فإن عدد الجرائم الجنائية التي سجلها منذ عام 2011 بلغت 55 ألف جريمة تختلف ما بين قتل واختطاف وابتزاز، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية شملت 35 مديرية أمن في البلاد لكن 20 مديرية أخرى لم تشملها إحصائيات الجرائم المرتكبة في نطاقها.

وفي حين عبر مسؤولو الجهاز عن عدم قدرتهم على التصدي للجريمة، بسبب انتشار السلاح بموازاة كثرة الأجهزة الأمنية التي أنشئت حديثا لم تحدد الصلاحيات الموكلة لها، يرى نشطاء حقوقيون أن الإحصائية تعتبر قصورا كبيرا.

ويقول أحدهم وهو سالم الزربي، عضو بحراك تكافل الأهلي، إن "هذا الجهاز يقع تحت سيطرة الميليشيات في طرابلس ولا يمكنه أن يظهر الجرائم الجنائية التي ترقى لمستوى جرائم حرب ترتكب بشكل ممنهج داخل سجون الميليشيات ومراكز تواجدها في العديد من المدن الليبية".

وأكد في حديث لــ"العربية.نت" أن "كل الميليشيات منضوية تحت لواء أجهزة أمنية تم تأسيسها حديثا، لكنها لا تعدو كونها أسماء فقط لشرعنة وجود هذه الميليشيات".

ودلل الزربي على مشاركة جهاز المباحث العامة في القتال الدائر في طرابلس قبل أسبوعين ضد ميليشيات هي الأخرى تحمل مسمي جهاز أمني وهو الحرس الوطني.

تجارة بشر ومخدرات

من جانبه أكد المحامي جاد الله حمودة، رئيس جمعية حقي الحقوقية، أن منظمته حصلت على وثائق وأدلة قطعية تقدم بها إلى محكمة العدل الدولية برفقه زملائه في منظمات ليبية أخرى تثبت تورط الميليشيات والمجموعات المسلحة في شتى أنحاء البلاد في جرائم الاختطاف وتجارة البشر والمخدرات والأسلحة وغيرها.

وقال حمود لــ"العربية.نت" تحت مرأى ومسمع من الجميع تقوم عصابات غرب العاصمة طرابلس بالاختطاف من أجل المال وتمارس شتى أنواع التعذيب وأحيانا القتل وتحمل هذه العصابات أرقاما عسكرية متسلسلة لدى رئاسة الأركان وجهاز الشرطة وهي معلومة للجميع.

لكن الناشط السياسي، أسامة الوكواك، يلفت إلى أن أسباب الجرائم الجنائية وراءها ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد وقفل أبواب التوظيف الحكومي، وهي أسباب سهلت ارتفاع معدلات الجريمة.

ويقول الوكواك في حديث لــ"العربية.نت" الجريمة في ليبيا ارتقت لمستوى الجريمة المنظمة وهي التي تقود الصراع في ليبيا بعد الثورة وتقوض توحيد الدولة" وتابع " بمرور الوقت تطورت ديناميات النشاط الإجرامي وأسواقه فهي الآن تجوب الصحراء الليبية المنفتحة على دول الجوار".

وأوضح أن "تمتع شبكات الجريمة بالنفود السياسي أفادها في تجنب الملاحقات الجنائية، وإن لزم كما هو مشاهد من قبل الميليشيات إلى تعطل الدولة والقانون والعدالة قسرا عدة مرات".