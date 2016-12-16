بالفيديو.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية

تشهد طرابلس اشتباكات مسلحة في وقت بدأت سيارات مسلحة في الانتشار حول مقر قصور الضيافة الرئاسية التي تتخذها حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني مقرا لها.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات مسلحة بواسطة أسلحة خفيفة وثقيلة تشهدها في الوقت الحالي أحياء بطريق المطار.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن ميليشيات تابعة لمجلس مصراتة العسكري تتخذ من بعض المقار العسكرية بطريق مطار مصراتة وتوالي حكومة الإنقاذ، هاجمت قبل ساعات مقرات أخرى تابعة لجهاز الأمن المركزي التابع لداخلية حكومة الوفاق بحي الأكواخ على طريق المطار.

وفيما لا تزال الاشتباكات دائرة أغلق طريق المطار والطرقات المؤدية لحي ابوسليم المجاور، بينما يشهد حي بن غشير الذي تتواجد به مقر قصور الضيافة توترا وانتشارا لسيارات عسكرية.

وشهدت طرابلس في الآونة الأخيرة مواجهات مسلحة بين عديد الميليشيات التي تضاربت الأنباء بشأن انتماءاتها بين حكومة الوفاق وحكومة الإنقاذ.