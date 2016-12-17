ليبيا.. إعلان وشيك عن خارطة سياسية جديدة

أكد مصدر برلماني ليبي عن قرب إعلان رئاسة البرلمان عن خارطة طريق سياسية جديدة خلال الساعات القادمة. وقال المصدر في حديث لــ"العربية.نت" إن بياناً رسمياً سيصدر خلال الساعات القادمة، يعلن فيه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن خارطة سياسية جديدة في إطار الاتفاق السياسي، ولكن بناء على النسخة الرابعة منه.

وبين المصدر أن النواب الداعمين للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر من العام الماضي، وافق أغلبهم على الرجوع إلى النسخة الرابعة من الاتفاق المتضمنة رئيساً للمجلس الرئاسي بثلاثة أعضاء رئيس ونائبين.

وذكر المصدر أن الإعلان الجديد سيكون بعد انقضاء هذا اليوم السبت الموافق لنهاية ولاية حكومة الوفاق التي ينص الاتفاق السياسي على أن عمرها لا يتجاوز العام.

موافقة على صيغة رئيس بنائبين للمجلس الرئاسي

وتأتي المستجدات في الساحة الليبية بعد انتهاء زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح للعاصمة الروسية موسكو، التي وصلها قبل أيام بصحبة وفد برلماني رفيع، التقى خلالها عددا من المسؤولين الروس الذين عبروا عن دعمهم السياسي الكبير للمجلس، وتوسيع التعاون معه في مجالات التدريب والدعم على مستوى الخبراء.

وتأتي التسريبات البرلمانية بموازاة تصريحات لرئيس البعثة الأممية في ليبيا مارتن كوبلر، أعلن فيها موافقة الأطراف الليبية على تعديل الاتفاق السياسي.

ونفى كوبلر، في مقابلة صحفية أجرتها صحيفة "الأهرام"، أمس الجمعة، أنباء إلغاء الاتفاق السياسي، مؤكدا أن كل الأطراف الليبية تدرك أهمية الاتفاق، وأنهم أبدوا استعدادهم لقبول التعديلات.

كما نفى أنباء عن وجود ترتيبات لاستبعاد فايز السراج من رئاسة المجلس الرئاسي. وقال كوبلر إن العديد من صيغ التعديل للاتفاق مطروحة، من بينها صيغة رئيس للمجلس ونائبين، مشيرا إلى أنها الأقرب لتبني أغلب الأطراف لها.