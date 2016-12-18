تونس.. استمرار الغموض حول مقتل خبير الطائرات

ارتبكت الحكومة والأحزاب التونسية في التعاطي مع حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري، في مدينة صفاقس جنوب العاصمة تونس، يوم الخميس الماضي، كما زادت الحادثة في انقسام التونسيين، وهو ما برز من خلال النقاشات وردود الأفعال، على مواقع التواصل الاجتماعي.

صمت حكومي

بعد مرور أربعة أيام على الحادثة، اختارت الحكومة التونسية الصمت، ولم تصدر مجرد بيان توضيحي موجه للرأي العام المحلي والدولي، برغم وجود مطالبات وضغط من القوى المجتمعية والنخب في تونس لمعرفة الحقيقة، خصوصاً بعد إعلان "حماس"، عن انتماء القتيل لجناحها المقاوم "كتائب القسام".

ازداد ضغط الرأي العام التونسي على الحكومة، بعد بيان "حماس" وتواتر الاتهامات الموجهة لإسرائيل، بأنها هي من وراء تصفية المهندس محمد الزواري، سيناريو يرجحه الكثير في ظل سكوت حكومي طال أكثر من اللزوم، وفق تقدير جل المراقبين والمحللين.

النهضة تندد وتتبرأ

حركة "النهضة" الإسلامية، وإن كانت أول المبادرين بإصدار بيان حول اغتيال المهندس، أكدت فيه رفضها للعملية، انطلاقاً من "موقف مبدئي" ينطلق من "اعتبار أيّ عمليّة اغتيال تطال مواطناً تونسيّاً أيّاً كان توجّهه الفكري والسياسي يعتبر تعدّياً على سيادة الدّولة"، وفقاً لتصريح لرئيس مكتبها السياسي، نور الدين العرباوي.

لكن الربط بين الزواري والحركة، خصوصاً أنه سبق أن انتمى لها أيام كانت تحمل اسم "الاتجاه الإسلامي"، في ثمانينيات القرن الماضي، مثل حرجا لإسلاميي تونس فسارعوا للتبرؤ منه ونفي وجود أي صلة له بالحركة.

موقف رئيس المكتب السياسي للنهضة اعتبره البعض إجراء استباقياً من الحركة، تحسباً منها لكل تطورات في هذا الملف "الغامض" إلى حد الآن.

وهو ما أكده رئيس المكتب السياسي لحركة النّهضة "نورالدين العرباوي" في تصريح لـموقع "آخر خبر أونلاين" المحلي اليوم الأحد 18 ديسمبر، وقال العرباوي "إنّ محمد الزواري لا ينتمي إلى حركة النّهضة عكس ما شاع حول انتمائه إلى مكتبها الجهوي بصفاقس".

موضّحاً "أنّ حركة النّهضة اكتشفت حقيقة انتمائه إلى حركة حماس وكتائب القسّام من خلال بيان القسّام".

وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، اتهم في تصريح له ما سماه "قوى شيطانية دولية" باغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، معتبراً أن حادث الاغتيال "عمل إرهابي".

وتابع الغنوشي في تصريحات أوردتها إذاعة "شمس أف أم" المحلية: "ليس هناك تفسير دقيق حول ما جرى، إلا أن هناك عملية إرهابية في الغالب وراءها قوى شيطانية دولية".

المطالبة بفتح تحقيق جدي

لئن اختارت الأحزاب الكبرى الصمت حول ما حدث، فإن هناك مواقف صدرت عن أحزاب ذات توجهات قومية واسلامية.

في هذا الإطار، حمّلت "حركة الشعب" (حزب قومي/عروبي) في بيان الحكومة التونسيّة مسؤوليتها كاملة في ما اعتبرته الاختراق الصهيوني لسيادة البلاد، ودعتها إلى فتح تحقيق جدّي حول ملابسات "جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت شهيد المقاومة محمد الزواري، والتي تؤكّد كلّ الدلائل ضلوع العصابات الصهيونيّة في تنفيذها والتخطيط لها"، حسب نص البيان.

وطالب حزب "البناء الوطني" (إسلامي) في بيان له السلطات التونسية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكشف عن جميع ملابسات عملية الاغتيال وعرض الجريمة على كل المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.

وطالب بتنظيم جنازة وطنية رمزية بمدينة صفاقس السبت القادم، تكريماً "للشهيد القائد محمد الزواري"، حسب نص البيان.