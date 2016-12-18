ليبيا.. السراج يعلن رسمياً استعادة مدينة سرت

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، أن يده ممدودة لجميع الفرقاء من أجل الجلوس على طاولة الحوار وقيادة معركة بناء ليبيا بإمكانيات أكبر مع إعادة تصدير النفط.

وأشار السراج، في كلمة متلفزة، إلى انتهاء العمليات العسكرية واستعادة مدينة سرت من قبضة تنظيم "داعش"، داعياً إلى توحيد المؤسسات العسكرية تحت قيادة عسكرية وسياسية لأن المعركة ضد الإرهاب لم تنته بعد.

وكان المركز الإعلامي التابع لقوات حكومة الوفاق قد أفاد، في وقت سابق من الشهر الحالي، بانتشال فرق الإنقاذ والهلال الأحمر لأكثر من 500 جثة لعناصر "داعش" من حي الجيزة البحرية في سرت.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية، أن فرق الإنقاذ التابعة لمكافحة الجريمة بالتعاون مع الهلال الأحمر تمكنا، الأحد 11 كانون الأول/ديسمبر، من انتشال 80 جثة ليرتفع عدد الجثث المنتشلة من حي الجيزة آخر معاقل التنظيم منذ إعلان السيطرة عليه إلى 563 جثة.

كما وجدت بعض الجثث ملقاة في ساحات القتال وانتشل أغلبها من مقابر جماعية كان يدفن فيها التنظيم قتلاه أثناء المعارك، وفق المركز.