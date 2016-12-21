الجيش الأميركي ينهي عملياته ضد الإرهابيين في سرت

أنهى الجيش الأميركي رسميا عمليته ضد الإرهابيين في مدينة سرت الليبية، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية شنت في الأول من آب/اغسطس هذه العملية لمساعدة القوات الليبية على طرد الإرهابيين من هذه المدينة الساحلية.

وقال القيادة العسكرية الاميركية في افريقيا (افريكوم) إنه "بالشراكة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، كللت العملية بالنجاح" وأتاحت دحر المتطرفين.

واستهدفت سفن وطائرات مقاتلة وبدون طيار مواقع تنظيم داعش خلالها 495 مرة.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية "نحن فخورون بدعمنا لهذه الحملة للقضاء على تنظيم داعش في المدينة الوحيدة التي كان يسيطر عليها خارج العراق وسوريا"، موضحا ان الطائرات الأميركية يمكن ان تتدخل مجددا اذا طلبت حكومة الوفاق الليبية.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج السبت رسميا تحرير سرت، بعد أن أعلنت قواته في 5 كانون الاول/ديسمبر استعادة السيطرة على المدينة.