بعد اغتيال محمد الزواري.. تونس تدخل إصلاحات أمنية عاجلة

تكثفت الجهود الرسمية في تونس لإدخال إصلاحات عاجلة وأيضا استراتيجية، على المؤسسة الأمنية، بعد اغتيال المهندس محمد الزواري، في مدينة صفاقس جنوب البلاد.

اغتيال كشف عن وجود ضعف وهنات في العمل الأمني، وهو ما أقرت به الحكومة التونسية، وإن كان في الواقع مرتبط بطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس، بعد ثورة 14 يناير 2011.

هناك إجماع على أن المؤسسة الأمنية تضررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد تفكيك العديد من أجهزتها، خاصة الاستخباراتية، كما تضررت أيضا من وجود محاولات من أحزاب سياسية لاختراقها.

على أن هذه المؤسسة بدأت تشهد بداية تعافٍ خلال السنة الأخيرة، ترجمت من خلال تحقيق نجاحات مهمة في الحرب مع الجماعات المتشددة.

وفي هذا السياق، أشرف رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد على مجلس وزاري بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية، نجم عنه اتخاذ إجراءات مهمة، أبرزها بعث المركز الوطني للاستخبارات الذي أعدت مشروعه رئاسة الجمهورية وأحالته إلى رئاسة الحكومة.

وسيتولى هذا المركز "مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها"، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

كما سيتعهد المركز الوطني للاستخبارات بتحديد التعاون الدولي في مجال الاستعلام وضبط المخطط الوطني للاستعلامات.

وأقرت الحكومة التونسي إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم شبكات الاتصال نظرا لكون 90 بالمئة من الجرائم يتم الإعداد لها عبر هذه الشبكات، وتحويل إدارة الحدود والأجانب إلى إدارة عامة.

كما أشرف الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

وبعد تناول الأوضاع الاستثنائية على المستويين الداخلي والإقليمي، تم التأكيد على ضرورة مزيد من اليقظة لضمان سلامة الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وأكد الرئيس السبسي بالمناسبة "على الأهمية القصوى في تأمين الحدود ومراقبتها واتخاذ كل الإجراءات بخصوص العائدين من بؤر التوتر، والذين لا يمكن التعامل معهم إلا في إطار قانون مكافحة الإرهاب".