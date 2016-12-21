ليبيا.. تابعون للمفتي المعزول يقتحمون مركزا تاريخيا

هاجمت مجموعة مسلحة، ظهر الأربعاء، مقر مركز دراسات المحفوظات التاريخية بالعاصمة طرابلس، وحاولوا العبث بمحتويات أرشيف المركز.

وقال مصدر من داخل المركز لــ"العربية.نت"، إن المجموعة المسلحة التي يقودها رئيس أوقاف طرابلس، محمد تكيتك، المقرب من المفتي المعزول "الصادق الغرياني، اقتحمت بشكل مفاجئ المركز نهاية دوام العمر ظهر الأربعاء، وطالبت بضرورة إخلائه وتسليمه للأوقاف.

وأوضح أن المجموعة المسلحة طالبت بدفع 5 ملايين دينار ليبي كمستحقات متأخرة على المركز، حيث إن الأرض المقام عليها كانت مقبرة قديمة، استأجرها المركز من الأوقاف، لكن المصدر أكد أن القضية سويت بشكل قانوني منذ تأسيس المركز نهاية السبعينيات.

كما أكد المصدر أن إدارة الأوقاف التي تنتمي لتيار إسلامي متشدد طالبت أكثر من مرة عبر وسطاء تغيير إدارة المركز، وتعيين مقربين منهم للاستيلاء على الأرشيف المكون من ملايين المخطوطات والوثائق التي تعبر عن وسطية الإسلام بالمنطقة وتخالف منهجهم المتشدد.

ومضى قائلاً "على خلفية عدم استجابة إدارة المركز قامت الأوقاف بممارسة هذا الضغط للوصول إلى هدفها"، لافتا إلى أن عديد المهتمين بالتاريخ الليبيين وجهوا نداءات لعدة جهات حكومية من أجل الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي.

ويعتبر مركز الدراسات والمحفوطات التاريخية الذي تأسس نهاية سبعينيات القرن الماضي أكبر مركز توثيقي دراسي في ليبيا، إذ يضم عشرات المتخصصين في الدراسات التاريخية وكميات كبيرة من الوثائق والمخطوطات، إضافة لإشرافه على نشر أغلب الدراسات المتخصصة بتاريخ ليبيا.