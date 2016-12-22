ليبيا.. سقوط مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق شرق طرابلس

أكدت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة ترهونة (شرق العاصمة)، سقوط طائرة حربية، مساء اليوم الخميس، في سماء المدينة، ما تسبب في وفاة طاقمها.

وقال رئيس الغرفة الأمنية المشتركة في ترهونة، صبحي مسعود، لــ"العربية.نت"، إن الطائرة التابعة لحكومة الوفاق من طراز ميغ 23 سقطت على أطراف المدينة مساء اليوم، وتسببت في وفاة طاقمها المكون من قائدها ومساعده، اللذين عثر عليهما بالقرب من ركام الطائرة.

وفيما نقلت مصادر إعلامية ليبية عن مسؤولين بمطار طرابلس أن سبب سقوطها خلل فني، أكد مسعود أن التحقيق في الحادث لم يسفر حتى الآن عن نتائج، مستبعدا أن يكون سقوطها له علاقة بالإرهاب، أو أن يكون متعمدا.

وقال مسعود إن الاتصالات بمطار طرابلس بينت أن الطائرة كانت في مهمة تدريب بالمنطقة، لكنه أكد أن من عثر على متنها هم ضباط بسلاح الجو دون أن يكون بصحبتهم متدربون.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الطائرة وهي من طراز "ميغ-23" تحطمت بالقرب من بلدة ترهونة على بعد نحو 60 كلم جنوب شرق طرابلس.

وكانت المقاتلة أقلعت من قاعدة جوية ملاصقة لمطار معيتيقة في طرابلس، بحسب المصدر الذي أضاف أن سبب التحطم لم يعرف على الفور.

وتعود المقاتلة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي تتواجه مع فصائل منافسة للسيطرة على البلد الذي تعمه الفوضى.

وتشغل هذه القوات أسطولا من المقاتلات القديمة التي ورثتها عن النظام السابق لمعمر القذافي الذي أطيح به في 2011.

وشنت هذه المقاتلات طلعات منتظمة ضد تنظيم داعش خلال الهجوم الذي أدى في وقت سابق من هذا الشهر إلى إخراج المتطرفين من مدينة سرت التي كانت معقلهم.