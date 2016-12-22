تونس تفكك خلية إرهابية تحوي نساء

أعلن في تونس، اليوم الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد تنشط بين تونس العاصمة وسيدي بوزيد (الوسط الغربي) ومجاز الباب من محافظة باجة (الشمال الغربي)، تنشط بها نساء.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إلى أن الخلية تتكوّن من 5 عناصر من بينهم 3 فتيات (2 منهن تمّ إلقاء القبض عليهما والاحتفاظ بهما عُمرهما 17 و18 سنة إحداهن تلميذة والثالثة موقوفة بالسّجن لتورّطها في قضيّة إرهابيّة أخرى عمرها 28 سنة) وشابان (أحدهما عمره 19 سنة تمّ إلقاء القبض عليه والاحتفاظ به، والثاني عمره 31 سنة موقوف بالسّجن لتورّطه في قضيّة إرهابيّة أخرى).

وذكرت المصادر الأمنية أن أفراد المجموعة اعترفوا بأنهم يتواصلون فيما بينهم وكذلك مع عناصر إرهابيّة بالجزائر وليبيا، عبر شبكة التواصل الاجتماعي بواسطة أسماء مستعارة للتهرب من المراقبة الأمنيّة.

كما يعملون على استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر الإرهابي والالتحاق بالجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بكافة أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".