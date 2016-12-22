قوات الجيش توقف عملياتها بشكل مؤقت في بنغازي

أعلن المتحدث باسم قيادة الجيش الليبية "أحمد المسماري" عن توقف العمليات العسكرية في بنغازي بشكل مؤقت.

وقال المسماري، في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء، إن إيقاف العمليات سيكون بشكل مؤقت بسبب وجود أسر داخل منطقة قنفودة التي سيطر الجيش على أغلب أجزائها، موضحاً أن مقاتلي المجموعات الإرهابية بدؤوا استخدام الأسر كدروع بشرية خلال الأيام الماضية.

وصرّح "حرصاً على سلامتهم، ولأن الأجزاء الأخيرة باتت صغيرة جداً أوقفنا القتال لدراسة خطط أخرى للتعامل مع الوضع الراهن"، لافتاً إلى أن القتال سوف يتجدد قريباً".

كما أكد المسماري أن من يقارب الجيش من الإرهابيين بالمنطقة هم من جنسيات أجنبية وعربية، واتهم أطرافاً ودولاً من دون أن يسميها بدعم هذه المجموعات الإرهابية، واستغلال وضع البلاد لتدريب الإرهابيين ومدّهم بالسلاح.

من جانب آخر، أعلنت كتائب تابعة للجيش عن عثورها على عدد من صواريخ سي 5 في إحدى منازل حي قنفودة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادرها أن هذه الصواريخ لها علاقة بالطيران، ولا تزال صالحة للاستخدام، وأنها كانت بحوزة المجموعات الإرهابية بالمنطقة.

يشار إلى أن قوات الجيش تخوض معاركها ضد المجموعات الإرهابية في بنغازي في آخر معاقلها غرب المدينة، تحديداً في حي قنفودة، حيث سيطرت على أجزاء واسعة منه خلال الأيام الماضية.