تونس تتسلم أحد "مدبري" هجوم باردو

تسلمت تونس، الجمعة، من السودان أحد مدبري هجوم باردو الذي قتل فيه شرطي و21 سائحاً أجنبياً في 2015 وتبناه تنظيم داعش، بحسب مسؤول قضائي.

كما ختم القضاء التونسي، الجمعة، التحقيقات في هجوم انتحاري استهدف يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حافلة لعناصر الأمن الرئاسي، قُتِل فيه 13 شرطياً، وتبناه التنظيم نفسه، وفق المصدر ذاته.

وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب "تسلمت تونس اليوم من السودان التونسي معز الفزاني الذي أصدرت فيه تونس بطاقات جلب دولية، وهو أحد مدبري عملية باردو الإرهابية".

وأوضح أن الفزاني "قيادي في تنظيم داعش الإرهابي".

وفي 18 آذار/مارس 2015 قتل شابان تونسيان مسلحان برشاشي كلاشينكوف شرطياً تونسياً و21 سائحاً أجنبيا في متحف باردو وسط العاصمة تونس، قبل أن ترديهما الشرطة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ختم القضاء التونسي التحقيقيات في هجوم باردو وأحال الملف على دائرة الاتهام التي ستدرسه وتحدد جلسة لمحاكة المتهمين.

ولم يحدد القضاء بعد تاريخاً لجلسة المحاكمة.