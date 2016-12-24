العاهل المغربي يوجّه بالإسراع في تشكيل الحكومة

أبلغ مستشاران اثنان للعاهل المغربي محمد السادس رسمياً، عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي "حرص الملك على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال".

فخلال هذا اللقاء، الذي "جرى في مقر رئاسة الحكومة" داخل القصر الملكي في الرباط، أبلغ مستشارا الملك محمد السادس؛ "انتظارات العاهل المغربي، وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

وأعلن الديوان الملكي المغربي أن مستشارين للعاهل المغربي محمد السادس، عقدا لقاء مع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف.

ففي بلاغ للديوان الملكي المغربي، بثته وكالة الأنباء المغربية، فإن عبد اللطيف المنوني وعكر القباج، بتوجيه من الملك محمد السادس، اجتمعا برئيس الحكومة المكلف في الرباط.

ويعيش المغرب الشهر الثالث على التوالي دون نجاح الأحزاب السياسية المغربية في إيجاد مخرج لولادة تحالف حزبي للحكومة.

هذا وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في تشريعيات 7 أكتوبر الماضي بحصوله على 120 مقعدا في البرلمان المغربي.