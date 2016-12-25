السراج في الجزائر بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن زيارته للجزائر تندرج في إطار "التشاور المستمر والمتكرر" بين البلدين للتوصل إلى إيجاد حل إيجابي للأزمة التي تعيشها ليبيا حاليا وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وتحدث السراج لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي عن الدور الفعال والمستمر للجزائر وذلك بدعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية من أجل حلحلة بعض الاختلالات التي يمر بها الوضع في ليبيا.

وأوضح السراج أنه سيتطرق خلال هذه الزيارة إلى عدة ملفات مع المسؤولين الجزائريين تهدف الى "تعزيز ودعم التعاون الثنائي "بين البلدين في مختلف المجالات.

وهذه هي الزيارة الثانية للسراج للجزائر في أقل من شهرين.

وكان وزير خارجية حكومة الوفاق قال بمناسبة زيارة للسراج في 3 تشرين الأول/أكتوبر أن السلطات الليبية تعول على الجزائر لـ"استعمال علاقاتها الوطيدة في بعدها الإقليمي وبعدها الدولي لتغيير وجهات النظر لبعض المعرقلين لهذا الاتفاق" الذي تم توقيعه بالمغرب في كانون الأول/ديسمبر 2015 وانبثقت منه حكومة الوفاق الوطني.