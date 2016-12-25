سجن 16 تونسيا من تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن وصلت إلى المؤبد بحق 16 تونسيا دينوا بالانتماء إلى "الجناح الأمني" للتنظيم التونسي المتطرف "أنصار الشريعة"، الذي صنفته تونس وواشنطن في 2013 تنظيماً "إرهابياً"، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي الأحد.

وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (هيئة قضائية متخصصة في جرائم الإرهاب): "صدرت مساء السبت أحكام تراوحت بين السجن عامين والمؤبد" في هذه القضية.

وأصدرت الهيئة القضائية المتخصصة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على سيف الله بن حسين مؤسس تنظيم أنصار الشريعة، وعلى التونسي-الفرنسي أبو بكر الحكيم القيادي السابق في التنظيم، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وفق السليطي.

وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، أسس سيف الله بن حسين تنظيم "أنصار الشريعة" الذي يتكون، وفق وزارة الداخلية، من 4 "أجنحة" أمنية، وعسكرية، ومالية، ودعوية فككتها أجهزة الأمن في 2013.

وهرّب التنظيم كميات كبيرة من السلاح من ليبيا نحو تونس، حيث خطط "للانقضاض على الحكم بقوة السلاح"، وإعلان "أول إمارة إسلامية في شمال إفريقيا"، وفق وزارة الداخلية.

كما اغتال في 2013 المعارضين العلمانيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقتل عناصر في الجيش والشرطة في هجمات، بحسب الوزارة.

تنظيم إرهابي نفذ اغتيالات

وفي العام نفسه صنفت تونس والولايات المتحدة أنصار الشريعة تنظيماً إرهابياً، وأصدرتا بطاقات جلب بحق مؤسسه سيف الله بن حسين المعروف باسم "أبو عياض".

وهرب أبو عياض في 2013 إلى ليبيا، حيث يرجح أن يكون قتل في غارة جوية أميركية على معاقل متطرفين في 14 حزيران/يونيو 2015.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الحالي أكد البنتاغون رسميا معلومات حول مقتل أبو بكر الحكيم (33 عاما) خلال غارة على معاقل متطرفين في الرقة السورية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2014 أعلن أبو بكر الحكيم في فيديو على الإنترنت انضمامه إلى تنظيم داعش، ومسؤوليته عن اغتيال بلعيد والبراهمي.