الجيش الليبي ينفذ غارات بالقرب من الهلال النفطي

نفذت مقاتلات تابعة للجيش الليبي عدة غارات، صباح الاثنين، على مواقع تابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي الموالية للمفتي المعزول بمنطقة الجفرة (المتاخمة لمنطقة الهلال النفطي جنوبا).

وقال المتحدث باسم قوات الجيش الليبي "مقاتلات من طراز ميغ 23 قصفت معسكر آليات الشرطة العسكرية سابقا في منطقة الجفرة بمدينة هون"، لافتا إلى أن هذه العملية جاءت لــ"عمل استباقي" من الجيش ضد سرايا الدفاع، لإحباط أية تحركات مشبوهة.

وبحسب مصادر محلية من منطقة هون لــ"العربية.نت" فإن معسكر الشرطة العسكرية يتخذه بقايا مسلحي "حرس المنشآت النفطية" منذ خروجه من منطقة الهلال النفطي مقرا له.

وأوضحت المصادر أن أعمدة من الدخان لا تزال تشاهد متصاعدة من داخل المقر، فيما لا تزال سيارات الإسعاف تدخل بكثافة إلى دخل مقر المعسكر، ما يشير إلى فداحة الخسائر جراء القصف الجوي صباح اليوم الاثنين.

وكان عضو المجلس الرئاسي "عمر الأسود" قد حذر في خطاب موجه للمجلس الرئاسي، أمس الأحد، من مساعٍ لمجموعات عسكرية متمركزة بقاعدة الجفرة للتحضير لعلم عسكري يستهدف منطقة الهلال النفطي مجددا.