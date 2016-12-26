المغرب.. محاكمة المتهمين بقتل 11 شرطيا في مدينة العيون

تحت إجراءات أمنية وحضور مكثف لعناصر الشرطة المغربية في محيط محكمة مدينة سلا قرب الرباط، انطلقت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، الجلسة الأولى من مسلسل محاكمة 24 من المتهمين في أحداث نوفمبر 2010 في مدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء الغربية في الجنوب الغربي المغربي.

وقررت محكمة الاستئناف خلال الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 يناير/كانون الثاني 2017، لأن "الملف غير جاهز"، وذلك بعد تسجيل عشرات المحامين لتمثيلهم للمتهمين أو لأقارب الضحايا، وسط حضور لمراقبين مغاربة ودوليين من الحقوقيين.

وقبالة إحدى بوابات المحكمة، تجمع العشرات من أصدقاء وأقارب ضحايا أحداث تفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية في ضاحية كديم إيزيك، مطالبين من القضاء المدني المغربي "بإنزال أقصى العقوبات" ضد المتهمين المحسوبين على جبهة البوليساريو الانفصالية.

وسمحت الرباط للصحافيين بالتواجد داخل قاعة الجلسات، مع سماح للمصورين التلفزيونيين والمصورين الفوتوغرافيين، بتصوير جانب من أطوار الجلسة، ووفرت المحكمة للأجانب غير الناطقين باللغة العربية ترجمة فورية.

11 قتيلاً من الأمن المغربي في أحداث العيون

وفي خريف 2010، شهدت مدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء الغربية، خلال تفكيك مخيم للاحتجاجات الاجتماعية، مقتل 11 من عناصر الأمن المغربي، إضافة إلى سقوط 70 جريحا.

وفي 2013، أدان القضاء العسكري المغربي بأحكام ما بين المؤبد و20 عاما حبسا، المتهمين المحسوبين على جبهة البوليساريو الانفصالية.

عائلات الضحايا تطلب الإنصاف عبر القضاء

وخلال ساعات نصف نهار الاثنين، لم تتوقف عائلات الضحايا عن رفع مطالب إنسانية عبر ترديد شعارات إنسانية إنصافا لهم من قبل القضاء، بعد مقتل أبناء أقارب وقعت بـ"طريقة بشعة" قبل 6 سنوات، ذبحا وسحلا بالسيارات، ودهسا بسيارات رباعية الدفع.

وسمحت السلطات المغربية لأقارب المتهمين المحسوبين على "انفصاليي الداخل المغربي"، الموالين لجبهة البوليساريو الانفصالية، بتنظيم وقفة لرفع مطالبهم، فيما ضمنت الشرطة المغربية عدم حدوث أي احتكاك بينهم وبين عائلات الضحايا عبر وضع الحواجز الحديدية أو سلاسل بشرية من رجال الشرطة.