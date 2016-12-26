ليبيا.. تحذير من هجوم على منطقة الهلال النفطي

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عمر الأسود، عن استعدادات عسكرية تجري حاليا بمنطقة الجفرة للهجوم على منطقة الهلال النفطي مجددا .

وحمل الأسود، العضو المقاطع لجلسات المجلس الرئاسي، في خطاب موجه لرئيس المجلس واعضاءه، المجلس الرئاسي "المسؤولية كاملة إزاء مساعي وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، المهدي البرغثي، للهجوم مجددا على منطقة الهلال النفطي"، متهما الرئاسي بأنه يبارك الإعداد لهذا الهجوم.

ووصف الأسود، الوزير البرغثي بأنه "وزير دفاع مفوض لحكومة غير شرعية لأن مجلس النواب رفضها لدى عرضها عليه لأول مرة في فبراير/شباط 2016".

واعتبر أن "أي هجوم على الموانئ النفطية لن ينتج عنه إلا مزيد من تشظي البلاد وانزلاقها إلى أتون حرب داخلية طاحنة" داعيا المجلس الرئاسي إلى "تحمل مسؤوليته وإدانة أي عمل عسكري من هذا النوع واتخاذ ما يلزم من للحيلولة دون وقوعه، وأخذ الأمر على محمل الجد بعيدًا عن أي خصومة سياسية أو أهداف ثانوية تفرق ولا تجمع".

وختم الأسود خطابه قائلا إنه عممه على كل الجهات المسؤولة ومن بينها مكتب النائب العام وديوان المحاسبة ولجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي للعمل من أجل منع هذا الهجوم .

ودار جدل واسع مطلع الشهر الجاري بعد تمكن قوات الجيش من صد هجوم لمجموعات مسلحة قادمة من قاعدة الجفرة العسكرية شاع وقتها أنها مدعومة من وزير الدفاع بحكومة الوفاق.