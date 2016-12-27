المغرب: لا وجود لتهديدات إرهابية حالياً

أكدت السلطات المغربية أنه لا وجود لأي تهديدٍ إرهابي أو خطر محتمل".

وبينت الرباط أن "تكثيف الحضور الأمني"، في نقاط جغرافية محددة بمدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة المغربية، يأتي في سياق "الإجراءات الأمنية الاعتيادية الطبيعية التي يجري اعتمادها لتأمين احتفالات نهاية العام الميلادي في المغرب.

كما تداول مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمواقع سياحية وفنادق مصنفة ومراكز للتسوق وكورنيش مدينة الدار البيضاء، مع حضور لعناصر أمنية، رابطين الأمر بعبارات أنهم لم يتعودوا على هكذا حضور أمني في مثل هذه المواقع.