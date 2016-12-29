فلكي تونسي: سياسيون عرب يلجؤون لي لمعرفة المستقبل

نظراً لتواجد كوكب "زحل" طوال سنة 2017 في برج "القوس"، سيكون العام الجديد في أوله "هدنة"، وفي وسطه "خلاف"، وفي آخره "تصادم". هذا ما توقعه الفلكي التونسي، حسن الشارني، في حديثه مع "العربية".

الشارني كشف عن أن عدداً من السياسيين العرب يلجؤون إليه لمعرفة ما سيحصل في المستقبل. متحدثا عن تجربته الشخصية في التعامل مع شخصيات مهمة من مختلف الدول العربية، يسألونه عن توقعاته تجاه الأحداث المنظورة في حياتهم، وتحديداً ما يمكن أن يقع من أمور "سلبية" أو مخاطر.

الفلكي التونسي وفي حواره مع برنامج "نقطة نظام"، بين أن هؤلاء السياسيين يسعون إلى الحصول على توقعات حول بلدانهم، وعن الوضع الاقتصادي، كاشفاً عن أن من بين من يستشيرونه "رجال أعمال"، وتحديدا فيما يتعلق بـ"البورصة" و"أسواق المال".

"رجال الأعمال في تونس بعد الثورة قصدوني، عندما نزلت أرقام معاملاتهم من المليارات"، يقول الفلكي الشارني. مبينا أنه "لمح" إلى وقوع الثورة التونسية. مضيفاً أنه في الدائرة الخاصة جدا "كانت الأمور معروفة"، في إشارة منه إلى أنه "تنبأ بوقوع الثورة".