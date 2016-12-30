المغرب.. مقاضاة شباب من العدالة بتهمة الإشادة بالإرهاب

في سابقة من نوعها في المغرب، أحال قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، على السجن في انتظار بدء المحاكمة، 5 من شباب حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب.

واستدعت فرقة مكافحة الإرهاب في المغرب، الشباب الخمسة، على خلفية تغريدات نشروها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعلاقة بمقتل السفير الروسي في تركيا.

ووجهت للشباب تهمة "التحريض والإشادة بجريمة إرهابية".

وبحسب موقع "العمق المغربي" الإخباري على الإنترنت، سيجري قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، الأسبوع المقبل، ما يسمى مغربيا "الاستنطاق التفصيلي".

هذا وأصدرت الحكومة المغربية بيانا صحافيا في وقت سابق، شديد اللهجة، يحذر من التحريض والإشادة بجرائم القتل عبر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.