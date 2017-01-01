فرنسا تطرد تونسيين يمثلان تهديدا للنظام العام

طردت فرنسا السبت تونسيين اثنين يشكل وجودهما "تهديدا خطيرا" للنظام العام، وأرسلتهما الى بلدهما بعد خروجهما من السجن، على ما اعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو الاثنين.

وأوضح لورو في بيان أنه بعدما قضى التونسيان "عقوبة طويلة في السجن، الأول بسبب وقائع جنح حق عام، والثاني بسبب وقائع (تتعلق) بالإرهاب، تم اطلاق سراحهما هذا الصباح (السبت) من مركز اعتقالهما"، من دون أن يعطي تفاصيل حول هويتيهما.

واشار البيان الى انه صدرت في حق التونسيين قرارات وزارية بالطرد تعود الى الاول والثالث عشر من كانون الاول/ديسمبر 2016 "نظرا الى التهديد الخطير للنظام العام الذي يشكله بقاؤهما على التراب الفرنسي".

وذكرت وزارة الداخلية أنه منذ بداية ولاية الرئيس فرانسوا هولاند في أيار/مايو 2012 تم اتخاذ 109 أوامر بترحيل "افراد لهم صلة بالإرهاب أو التطرف"، مشيرة الى ان ثلث تلك الاوامر تم اتخاذه عام 2016.