عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

قائد السبسي: لن نستقبل العائدين من بؤر القتال بالزهور

المصدر: دبي - قناة العربية
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
رابط مختصر

جدد الرئيس الباجي قائد السبسي في كلمة وجهها للشعب التونسي في نهاية العام، تأكيده على أن قانون الإرهاب سيطبق بحق التونسيين العائدين من بؤر القتال وأنهم لن يستقبلوا بالزهور، وفق تعبيره.

وأكد السبسي أن الأرقام المتداولة في الإعلام حول عدد التونسيين المنخرطين في الجماعات الإرهابية مبالغ فيها.

وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أعلن مؤخراً أن السلطات لا ترغب في عودة التونسيين من مناطق التوتر، مشيراً إلى أنها تملك قائمة رسمية بكل الذين سافروا إلى هذه المناطق وانخرطوا في أعمال إرهابية.

كما أوضح أن السلطات ستعامل العائدين منهم بحزم، وستحاكمهم فور عودتهم إلى البلاد في حزمة جديدة من الإجراءات الصارمة وسط قلق متزايد من عودة المتطرفين من العراق وسوريا.

يذكر أن تونس قد دقت ناقوس الخطر حول احتمال عودة أعداد متزايدة من مقاتلي "داعش" إلى البلاد، وأطلقت حزمة من الإجراءات الصارمة، قالت إنها استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب ومعالجة ملف العائدين من بؤر التوتر، وبموجبها سيجد كل من يفكر في العودة من ساحات القتال نفسه محاصرا ما بين التوقيف والمحاكمات.

كلمات دالّة

#تونس, #قايد السبسي, #التونسيون العائدون, #إرهاب, #داعش

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر