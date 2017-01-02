الأمن التونسي يقبض على إرهابي خطير ينشط مع القاعدة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، الأحد، أن أجهزتها تمكّنت من جلب الإرهابي التونسي الخطير وناس بن حسين بن محمّد الفقيه حسين، الذي كان فاراً بالخارج.

وأوضح البيان أن الإرهابي على ارتباط بالعناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب، وهو متهم بمحاولة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتسيير شبكات وخلايا نائمة لتنفيذ عمليات إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد أعلن السبت أن هناك حوالي 2900 إرهابي تونسي ينشطون في بؤر التوتر في إفريقيا وسوريا والعراق وليبيا واليمن.

واستغرب الرئيس السبسي من الشائعات التي تتحدث عن أكثر من 5 آلاف تونسي يقاتلون في صفوف الجماعات المتطرفة خارج تونس.

وقال السبسي إن بلاده ملتزمة بتطبيق القانون على هؤلاء الإرهابيين، في إشارة إلى قانون الإرهاب، وأوضح أن الدستور التونسي يمنع سحب الجنسية من أي تونسي أيا كان الجرم الذي اقترفه.