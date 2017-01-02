ليبيا.. موسى الكوني يعلن استقالته من المجلس الرئاسي

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، مساء الاثنين استقالته من منصبه بالمجلس الرئاسي .

وذكر الكوني، في مؤتمر صحفي، أن "كافة الأجسام السياسية لم تساعد المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن "المجلس الرئاسي ليس على قلب رجل واحد والقرارات الصادرة دليل على ذلك".

وقال: "أعلن استقالتي، وأعتذر من الشعب الليبي لأني فشلت في مهمتي".

وكان الكوني قد نشر صباح اليوم تغريدة على حسابه على توتير قائلاً "العجز عن الاستجابة لانتظارات الناس تدفعني للاستقالة، ما فتئت المِحنة تعصف بالشعب، وكنت قد عاهدت الناس أن أرفع عنهم هذا الوجع لكني لم أفلح".