بعد مقتلهما باعتداء اسطنبول.. وصول جثماني المغربيتين

أفادت مصادر رسمية مغربية لمراسل "العربية"، أن جثماني الضحيتين المغربيتين، تصلان الثلاثاء إلى المغرب.

وبحسب مصادر مراسل "العربية"، فإن الأمر يتعلق بسيدتين مغربيتين كانتا برفقة أسرتيهما، في إجازة نهاية رأس العام الميلادي، في تركيا.

وبخصوص الجرحى، فإن الرباط كشفت رسميا في بلاغ للخارجية المغربية، صدر ليلة الأحد، أن عدد الجرحى هو 4.

ومن بين الجرحى، شابة مغربية استفاقت من عملية جراحية بعد إصابتها برصاصة في الرأس، وفق مصادر مراسل "العربية".

وبتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس، تكفلت الرباط بنقل جثماني الضحيتين المغربيتين.