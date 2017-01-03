جثتا ضحيتين في هجوم اسطنبول تصلان إلى المغرب

أكدت مصادر مغربية أن رحلة للخطوط المغربية، تصل مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، ليلة الثلاثاء الأربعاء الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش، حاملة نعشي الضحيتين المغربيتين في اعتداء اسطنبول الإرهابي.

هذا وأفاد موقع "الأحداث إنفو" الإخباري الإلكتروني أن إحدى المغربيتين، اللتين لقيتا مصرعهما في الاعتداء الإرهابي في اسطنبول ليلة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، السبت، اسمها زينب، وهي من مدينة بني ملال في وسط المغرب.

وبحسب الموقع، فإن الضحية كانت تقيم في الكويت منذ سنة 2013.

والضحية عمرها 35 عاما، وأخبرت عائلتها بأنها ستقضي عطلة نهاية العام الميلادي في تركيا، برفقة 3 مغربيات من المقيمات في الكويت.