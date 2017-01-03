كيف تحول برلماني مغربي لمعالج روحاني بقناة مصرية؟

طالبت كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في مجلس النواب بمراسلة رسمية مكتوبة، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، من وزارة الخارجية المغربية، بتوجيه استفسار وتنبيه إلى جمهورية مصر، حيال قيام قناة فضائية خاصة، اسمها "المولد"، ببث وصلة للتشهير بقصد أو بدونه، بنائب في البرلمان.

وبحسب المراسلة، والتي توصل إليها مراسل "العربية"، فإن الأمر يتعلق بأبو زيد المقرئ الإدريسي، نائب في البرلمان، عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ووفق الحزب الإسلامي الحكومي في المغرب، فإن قناة المولد الفضائية، قرصنت صورة البرلماني المغربي من برنامج ثقافي، وألصقتها بإشهار يروج للدجل والشعوذة، وبثت 3 أرقام هاتفية مصرية، تدعو المواطنين للاتصال بالبرلماني المغربي، تحت عنوان "حل المشاكل النفسية والعاطفية والجنسية والمالية والروحية".

ادعاءات بحل 7000 مشكلة في مصر

واشتكت كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الفائز في الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر الماضي 2016، للدبلوماسية المغربية، ضد القناة المصرية الخاصة، من قيامها ببث الإشهار بوتيرة عالية، في سياق استطلاع رأي مزعوم بأن الناس راضون عن خدمات الشيخ أبو اليزيد الإدريسي المغربي، وبثت أيضاً شهادة تقديرية مزعومة، أن الشيخ أبو اليزيد الإدريسي قد حل بالديار المصرية لمدة وجيزة وساهم بحل 7000 مشكلة".

وفي الرسالة المكتوبة التي وقعها سعد الدين العثماني، رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ووزير الخارجية المغربي السابق، تبيّن أن المقرئ الإدريسي لم يزر مصر من 4 سنوات ونصف السنة، وهو أستاذ جامعي سابق متخصص في اللسانيات، وله أكثر من 10 كتب ورقية كمؤلفات.

والتمس الحكوميون من الخارجية المغربية "القيام بما تفرضه الواقعة من حزم بغية كف هذه القناة عن فعلها ومنع الإشهار وأيضاً تقديم اعتذار".