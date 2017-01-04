الجيش الليبي يقصف قادة تنظيم القاعدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش، أحمد المسماري، عن توجيه سلاح الجو الليبي ضربة وصفها بــ"المحكمة والدقيقة للجماعات الإرهابية".

وقال المسماري، أثناء مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن طائرة تابعة للجيش وجهت ضربة جوية محكمة ودقيقة للجماعات الإرهابية أثناء "اجتماع لقادة ميليشيات تنظيم القاعدة في قاعدة الجفرة" بحسب قوله.

من جانبه، أوضح مكتب الإعلام بقطاع الدفاع الجوي بمصراتة، في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن طائرة حربية قصفت، الثلاثاء، قاعدة الجفرة، ما أسفر عن تحطم طائرة مدنية عند هبوطها ووقوع إصابات، مضيفا أن أحد ركاب الطائرة المدنية لقي حفته، فيما أصيب إبراهيم بيت المال، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لمصراته بإصابات بليغة.

وأعلن مكتب الإعلام لقطاع دفاع مصراته أن "المنطقة الوسطى الممتدة من البريقة شرقا إلى سرت غربا وإلى مشارف سبها جنوبا منطقة عسكرية ومغلقة أمام جميع أنواع الطيران".

وكانت عدة مناطق بالجنوب الليبي شهدت توترا عسكريا وصدامات متقطعة بين قوات مؤلفة من مقاتلين من مصراتة وبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي ومقاتلي حرس المنشآت النفطية السابق، وهي موالية لوزارة دفاع حكومة الوفاق، وبين قوات الجيش ولاسيما اللواء 12 المجحفل بقيادة العقيدة محمد بن نائل.