المغرب يغلق جميع مدارس فتح الله غولن

قرر المغرب إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، التابعة لمجموعة "محمد الفاتح"، التي يشرف عليها فتح الله غولن، زعيم جماعة "خدمة" التركية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، وصل "العربية.نت" نسخة منه، فإن قرار الإغلاق يدخل حيز التنفيذ، انطلاقاً من اليوم الخميس.

وربطت الوزارة المغربية بين قرارها الجديد وبين تحريات كشفت أن مدارس غولن في المغرب "تجعل من الحقل التعليمي والتربوي، مجالاً خصباً للترويج لأيديولوجية الجماعة ومؤسسها"، مع "نشر أفكار تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية".

وسبق لوزارة التربية والتعليم في المغرب أن نبهت مدارس غولن إلى وجود حالة من عدم احترام القواعد المغربية في التدريس، مع دعوة قصد "تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية، والمناهج التعليمية المعمول بها" مغربياً.

وتتجه الرباط لإغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح" خلال مدة أقصاها شهر واحد، ابتداء من اليوم الخميس، الخامس من يناير.

ولحماية مصلحة التلاميذ، قالت الداخلية إن وزارة التربية ستعمل على إلحاق طلبة هذه المدارس بمؤسسات تعليمية أخرى.