ليبيا.. الجيش يحبط محاولة فرار لإرهابيين غرب بنغازي

أحبطت قوات الجيش الليبي، صباح الخميس، محاولة فرار نفذتها المجموعات الإرهابية المتحصنة داخل الأحياء السكنية الأخيرة غرب بنغازي.

وقال مصدر عسكري رفيع إن مجموعة من الإرهابيين نفذوا عملية جماعية للفرار، حيث قاموا بتفجير سيارتين مفخختين لفتح ثغرات خلال صفوف قوات الجيش التي تحكم الحصار عليهم منذ أشهر.

وكشف المصدر في حديث لــ"العربية.نت" أن عدداً من العناصر استطاعت الفرار بالفعل باتجاه منطقة سلوق (50 م غرب بنغازي)، مضيفاً: "لقد أقفل الطريق الرابط بين بنغازي وأجدابيا على الفور، وتم ملاحقة الفارين والاشتباك معهم بمنطقة سلوق غرب بنغازي، فيما نفذ سلاح الجو عدة ضربات لآليات وسيارات الفارين".

وأوضح المصدر "أن العملية التي قتل خلالها ستة من أفراد الجيش انتهت بقتل 6 من الإرهابيين واعتقل عدد آخر لم يحدده".

وقال: "لقد تمكن الطيران من تدمير آليات وسيارات الفارين، فيما تمكن أفراد الجيش من القبض على سيارات أخرى داخلها بعض الفارين"، لافتاً إلى أن أحزمة ناسفة ورايات لتنظيم "داعش" وجدت داخل سياراتهم.

وختم المصدر بالقول: "السيطرة الآن تماماً للجيش والحصار أعيد إحكامه بقوة عليهم داخل آخر معاقلهم غرب المدينة".