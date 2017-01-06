ليبيا.. الجيش الوطني يعلن مقتل المطلوب الأول لديه

أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل المطلوب الأول لديه، وسام بن حميد، القيادي في ما يعرف بمجلس شورى بنغازي.

وذكر الجيش مقتل بن حميد، عقب توقيف المتحدث باسم "داعش" في بنغازي، نزار الطيرة، خلال محاولة هروبه من مناطق الاشتباكات غرب مدينة المدينة.

وأحبطت قوات الجيش الليبي، صباح الخميس، محاولة فرار نفذتها المجموعات الإرهابية المتحصنة داخل الأحياء السكنية الأخيرة غرب بنغازي.

وقال مصدر عسكري رفيع إن مجموعة من الإرهابيين نفذوا عملية جماعية للفرار، حيث قاموا بتفجير سيارتين مفخختين لفتح ثغرات خلال صفوف قوات الجيش التي تحكم الحصار عليهم منذ أشهر.