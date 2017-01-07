المبعوث الأممي يحذر من تصعيد الأوضاع في ليبيا

تسبق زيارة المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، إلى طرابلس للاجتماع برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تحذيرات من انهيار الوضع بأكمله في ليبيا.

وتسلط هذه الزيارة الضوء على خطر التصعيد في البلاد وارتباطه بتجدد النزاع بين الفرقاء.

من جانبه، ناشد كوبلر جميع الأطراف العمل على المصالحة المحلية والوطنية والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه تأجيج الأوضاع.

من جهتها، أعربت الحكومة الإيطالية أيضاً عن قلقها إزاء الوضع في ليبيا، وقررت إرسال وزيررها للشؤون الداخلية إلى طرابلس الأسبوع المقبل.

وبدا القلق الدولي يتعاظم بعد تبادل التهديدات بشن هجمات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق التي تلقى تأييداً دولياً والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر في ضوء خلافات وصلت ذروتها بقصف جوي لطائرة في مطار الجفرة كانت تقل قياديين في القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وكان التوتر في طرابلس قد بلغ أوجه أيضاً عقب تعيينات قامت بها حكومة الوفاق في مناصب قيادية أدت لاستقالات في المجلس الرئاسي والحكومة، ما دعا السراج للتراجع عنها.

بدورها، لا تخفي الأمم المتحدة والدول الغربية خشيتها من انهيار الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة وأوروبا، رغم الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم "داعش" في سرت وكذلك في بنغازي.

وأعلن الجيش الوطني اقترابه من إعلان مدينة بنغازي منطقة آمنة خالية من المتطرفين، إضافة إلى قتل المطلوب الأول المتطرف وسام بن حميد، القيادي في ما يعرف مجلس شورى بنغازي، وتوقيف المتحدث في "داعش" ببنغازي نزار الطيرة، عقب معارك لتأمين آخر الأحياء في المدينة، حيث قتل أيضا 13 جندياً في الاشتباكات.