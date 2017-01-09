الصهر "المدلل" لبن علي يفاوض للعودة إلى تونس

نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية (وات)، أن مفاوضات جارية بين الصهر "المدلل" للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي صخر الماطري، وهيئة الحقيقة والكرامة، بهدف "الصلح بين الدولة التونسية والماطري وتمكينه بالتالي من العودة إلى تونس".

وبحسب فريق الدفاع عن صخر الماطري فإن هذا الأخير بصدد تقديم ملفاته ومؤيداته لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مختلف الاتهامات الموجهة إليه، وأن هناك جلسات استماع سرية مستمرة مع صخر الماطري تتم عبر "السكايب".

وتقدم فريق الدفاع بمطلب صلح لهيئة الحقيقة والكرامة منذ يناير 2016 الفارط، وهو ينتظر أن تتقدم المفاوضات في اتجاه التوصل إلى اتفاق مبدئي بين صخر الماطري والدولة التونسية.

وقال محامي الماطري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "ما إن يمضي المكلف العام بنزاعات الدولة الاتفاق المبدئي، ننتظر عودة صخر الماطري إلى تونس".

عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي قال في تصريح لـ"وات" إن "فريق الدفاع عن الماطري قام باستشارة هيئة الحقيقة والكرامة وهناك إجراءات جارية بخصوص الموضوع".

وكان صخر الماطري ظهر الأحد في برنامج "Enquête exclusive" الذي تبثه القناة التلفزيونية الفرنسية M6 ، وصرح بأنه بصدد التفاوض للعودة إلى تونس. واعتبر الماطري خلال نفس البرنامج أن الأحكام القضائية الصادرة ضده في تونس "غير منصفة له وغير عادلة".