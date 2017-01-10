إيطاليا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، الاثنين، إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الليبية الثلاثاء والمغلقة منذ 2015 كباقي السفارات الغربية بسبب أعمال العنف.

وقال مينيتي، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة، إن السفير الإيطالي سيقدم الثلاثاء أوراق اعتماده ويباشر مهامه في طرابلس.

من جانبها، أشادت الخارجية الإيطالية في بيان بإعادة فتح السفارة ورأت فيها "إشارة مهمة جداً تجاه الشعب الليبي بأسره (..) وإشارة قوية على الثقة في عملية استقرار البلد".

ولم يقدم تفاصيل عن الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان أمن السفارة في طرابلس التي كانت شهدت هجمات عدة على سفارات ودبلوماسيين.

وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها في شباط/فبراير 2015 بعد استيلاء ما يعرف بميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة إثر معارك عنيفة.

كما أضاف مينيتي أنه بحث مع المسؤولين الليبيين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وكانت إيطاليا قد شهدت في السنوات الأخيرة تدفقاً استثنائياً لمئات آلاف المهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى السائدة في ليبيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.

ولفتت الداخلية الإيطالية في بيان نشر في روما إلى "مرحلة جديدة من التعاون" مع طرابلس من شأنها أن تؤدي إلى توقيع "مذكرة تفاهم" في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جهته، قال وزير الخارجية الليبي إنه اتفق مع نظيره الإيطالي على إطلاق مبادرات للتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب النفط الليبي.

وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبيرتا بيتوني، قد ذكرت في مقابلة نهاية الأسبوع الماضي أنه "بالاتفاق مع ليبيا، علينا أن ندعم حرس السواحل والبحرية الليبيين للقيام بعمليات مراقبة في المياه الليبية"، موضحة أن "المعركة ضد مهربي البشر لا يمكن كسبها في المياه الدولية. يجب خوضها في المياه الليبية".