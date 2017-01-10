العاهل المغربي يلتقي حرفيي الحي العتيق في مراكش

في الحي العتيق لمدينة مراكش المغربية، التقى العاهل المغربي محمد السادس بمواطنين مغاربة من الصناع التقليديين.

وقدم الحرفيون المغاربة هدايا للعاهل المغربي خلال جولة ميدانية في مراكش التاريخية، حيث دشن الملك محمد السادس مشاريع للنهوض بالحي العتيق لعاصمة السياحة المغربية.

وبعيدا عن البروتوكول الأمني الرسمي، عانق مواطنون مغاربة الملك محمد السادس والتقطوا معه صورا للذكرى.

وتستفيد مدينة مراكش، وهي من المدن المغربية العتيقة، من مشاريع لترميم الحي العتيق وإعادة ترميم قصور ومنازل في سياق خطة مغربية لتطوير المزارات التاريخية للمدينة الحمراء.