مبادرة ثلاثية لحل الأزمة الليبية.. وصالح يغازل روسيا

كشف وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة محمد الهادي الدايري، الاثنين عن مبادرة ثلاثية جديدة لحل الأزمة الليبية سيجري طرحها في تونس، نهاية الشهر الجاري، من قبل مصر والجزائر وتونس، مشيرا إلى أن المبادرة ستكون بديلاً مناسباً للوساطات الدولية التي فشلت في المساهمة في حل الأزمة.

أنباء عن دعوة الروس للتدخل عسكرياً في ليبيا

على صعيد آخر، أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الاثنين توجيه دعوة لقيادات هيئة الأركان الروسية لزيارة ليبيا في إطار التعاون بين الجيش الليبي والروسي لمكافحة الإرهاب. وأفاد مراسل العربية بأن صالح، دعا القيادات الروسية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية. وأضاف بأن معلومات تشير إلى أن مجلس النواب والجيش سيطلبان من روسيا التدخل عسكريا لمكافحة الإرهاب.

وقد أتت تلك الدعوة في أعقاب تأكيد عقيلة صالح بعد عودته من موسكو الشهر الماضي بأنه جرى الاتفاق على زيارة متبادلة بين الحكومة ومجلس النواب الليبي، والجانب الروسي وسيكون التواصل مستمراً، كما أعلن استعداد روسيا لتقديم الدعم اللازم لتدريب وتطوير الجيش الليبي.