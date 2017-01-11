المغرب.. رفع صلاحية بطاقة الإقامة للمهاجرين إلى 3 سنوات

أعلنت الرباط أن العاهل المغربي محمد السادس وجه بـ "تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب" في المملكة المغربية، خاصة الأفارقة.

ففي بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، حصل مراسل العربية على نسخة منه، قررت السلطات المغربية "تمديد مدة صلاحية بطاقات الإقامة إلى 3 سنوات"، بدلاً من "سنة واحدة حالياً".

ويأتي القرار المغربي الجديد في أعقاب "مرور سنة على تسوية الإقامة في المغرب"، باستثناء "حالة ارتكاب المعنيين أفعالاً يعاقب عليها القانون".

ووفق توجيهات العاهل المغربي، تتجه السلطات المغربية إلى "تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة" القانونية داخل التراب المغربي.

وتستقبل حالياً مكاتب في مدن المغرب، طلبات المهاجرين غير القانونيين من كل الجنسيات، للحصول على بطاقة الإقامة القانونية، في ثاني عملية تشهدها المملكة المغربية في تاريخها لتقنين تواجد الأجانب فوق أراضيها.