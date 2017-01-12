حفتر يزور حاملة طائرات روسية في المياه الليبية

نشر مكتب الإعلام والتواصل بقيادة الجيش الوطني في ليبيا صورا لاستقبال قائد الجيش الوطني التابع لمجلس النواب في طبرق خليفة حفتر على ظهر حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" ظهر أمس الأربعاء.

وأوضح المكتب على صفحته على "الفيسبوك" أن المشير حفتر أجرى اتصالا بواسطة دائرة الربط الفني مع وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث سبل مسألة مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الناقلة "الأميرال كوزنيتسوف" الروسية وصلت صباح أمس المياه الإقليمية الليبية بعد يوم من إعلان وسائل إعلام روسية عن وصول دعوة رسمية توجه بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لدعوة مسؤولي وزارة الدفاع الروسية لزيارة ليبيا لبحث سبل مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم قيادة الجيش أحمد المسماري عن تمكن قوات الجيش من القضاء على 70% من الإرهابيين الذين تمكنوا من الفرار من بنغازي الأيام الماضية، مشيرا إلى أن قيادة الجيش سمحت لهذه العناصر الإرهابية بالخروج إلى الصحراء والأراضي المفتوحة حتى يسهل القضاء عليهم.

وقال المسماري خلال مؤتمر ليل أمس الأربعاء، إن الجيش أطلق دوريات صحراوية لتعقب بقايا الفارين جنوب أجدابيا وشمال منطقة الواحات، لافتا إلى أن المنطقة المستهدفة تمتد من أجدابيا شمالا إلى منطقة الواحات جنوبا ومن وادي علي شرقا إلى منطقة الجفر غربا.