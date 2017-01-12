انقلاب في ليبيا.. حكومة المؤتمر تسيطر على وزارة الدفاع

أعلن رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق (المنتهية ولايته)، خليفة الغويل سيطرته على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المعترف بها دولياً.

ودعا الغويل، خلال مؤتمر صحفي عبر إحدى الفضائيات التابعة له الخميس، إلى "الاعتراف بفشل الاتفاق السياسي وإنهاء المهزلة السياسية". وقال "يجب إنهاء معاناة المواطنين وعدم الاستمرار في اللهث وراء وهم الاتفاق السياسي" واصفا إياه بــ"حوار الوصاية".

ميليشيات تابعة للغويل تسيطر على عدد من الوزارات

وكانت ميليشيات مسلحة تابعة للغويل قد سيطرت ظهر الخميس على عدد من المقار الوزارية بطرابلس من بينها وزارة العمل والدفاع والاقتصاد.

إلى ذلك نظم موظفو وزارة السياحة التابعة لحكومة الوفاق مظاهرات احتجاجية صباح الخميس أمام مقر الوزارة، بعد أن داهمته مجموعة مسلحة وطالبت الموظفين بمغادرة المقر.

وبحسب ما قال أحد الموظفين لـ"العربية نت" فإن المجموعة المسلحة إثر إخلائها للمقر عمدت إلى تعليق لافتة كتب عليها "مقر مجلس النواب الليبي".

وبحسب، بيان المحتجين، فإن المجموعة المسلحة التي تأتمر بأوامر أحد أعضاء مجلس النواب المقاطعين، احتلت المبنى لتحوله لمقر للنواب المقاطعين وعدد آخر من النواب الداعمين للاتفاق السياسي.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب المقاطع لجلساته محمد الرعيض كان قد أعلن عبر وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء عن قرب عقد جلسة كاملة النصاب للنواب في مدينة طرابلس، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.